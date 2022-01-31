/676407/بعد-اعتدالها-الأرصاد-توضح-سبب-التقلبات-الجوية وسقوط-أمطار-اليوم

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عن اسباب تساقط امطار صباح اليوم، موضحا ان هذا الامر طبيعي في ظل التقلبات الجوية التي تحدث في مثل هذا العام، لافتا غلى وجدود انخفاض في درجات الحرارة عن يوم امس بشكل غير كبير.

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جاء ذلك خلال مداخلةى هاتفية عبر برنامج صباحك مصري، والمذاع على فضائية إم بي سي مصر ، منوها إلى سقوط امطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ، إضافة غلى عدم وجود شبورة مائية، لافتا إلى وجود نشاط للرياح والذي يسبب الشعور بانخفاض درجات الحرارة، بالاضافة إلى اضطرابات في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسطة.

الأرصاد توضح سبب التقلبات الجوية وسقوط أمطار اليوم

هذا وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أمس الاحد، أن أخر صور الأقمار الصناعية أكدت بداية دخول المنخفض الجوي البارد إلى غرب البلاد، والتي بدأت تتأثر به بعض المناطق الشمالية من بينها (السلوم -مطروح) الأن بالسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

هيئة الارصاد الجوية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، يسود طقس باردا نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30%

وأضافت انه من المتوقع ايضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 40%، ويسود طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء مع وجود نشاط الرياح على الصعيد و السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء.