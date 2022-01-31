/676412/وزير-الزراعة-يبحث-مع-المستثمرين-فرص-الاستثمار-الزراعي-والسمكي-في-مصر

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب المشاركين في المؤتمر،حيث عقد القصير اجتماعات مع بعض المستثمرين من دول الاردن وسلطنة عمان وفرنسا وكندا واستراليا ، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام حاليا بالعاصمة السعودية الرياض

دوت الخليج

كما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المستثمرين آفاق الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في مصر واطلعهم على حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا المجال خاصة بعد تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاح التشريعي وكذلك الطفرة غير المسبوقة في مجال البنية الأساسية والتي شهدتها مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ترحيب الدولة المصرية بالاستثمار الأجنبي

وزير الزراعة أكد للمستثمرين العرب والأجانب ترحيب الدولة المصرية بالاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن هناك فرص استثمارية واعدة ومتاحة سواء في مجال الاستثمار الزراعي بصفة عامة وفي مجال الاستزراع السمكي بصفة خاصة حضر اللقاء د صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية والتمثيل التجارى المصرى بالمملكة العربية السعودية

ويلتقي نظيره السعودي

كان قد التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، المهندس عبدالرحمن الفضل وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين وكذلك ‏مراجعة الاجراءات التى فرضتها السلطات السعودية مؤخرا على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعيه الطازجة

حيث استعرض مع نظيره السعودي الإجراءات التي تتخذها مصر على صارادتها للخارج حيث تطبق المواصفات والاشتراطات الفنية للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وكما استعرض القصير الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تطوير منظومة الحجر الزراعي وإجراءات التتبع وتكويد المزارع

وأكد "القصير" أن مصر لديها معامل معتمدة دوليا في فحص سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني والنباتي كما أن صادراتها الزراعية تغزو حاليا معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من الدول نظرا لجودتها العالية وأشار إلى تحقيق مصر رقما تاريخيا عام 2021 في الصادرات الزراعية حيث تجاوزت 5,6 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا وارتباك حركة الملاحة والتجارة الدولية ومن ناحيته أعرب "الفضل" عن تطلعه لمزيد من التعاون الزراعي بين البلدين وقال إنه وجه بقيام وفد من وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء السعودية بزيارة القاهرة في الأسبوع الأول من فبراير القادم للاطلاع على الاجراءات التى تطبقها مصر في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية وكذلك الاطلاع على منظومة وإجراءات سلامة الغذاء المصرية وعلى ضوء الزيارة سوف يتم تقييم الامور حضر اللقاء السفير أحمد فاروق سفير مصر في السعودية والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية والتمثيل التجاري المصري في الرياض