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طرق الاستعلام عن مخالفات المرور أو رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية، الآلاف من المواطنين فى مصر الذين قاموا بأخطاء معينة أثناء السير فى الطرق الممتدة يحاولون سداد المستحقات المالية الملقاة عليهم نتيجة عدم الالتزام مثلًا بقواعد الطريق أو غيرها من القوانين المرصودة فى هذا الشأن.

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طرق استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية

وتتعدد طرق الاستعلام عن مخالفات المرور ورخص القيادة فى مصر والتى تتيحها وزارة الداخلية، حيث يمكن لأى مواطن أن يستعلم عن رخصة القيادة سواء بالطريقة التقليدية حيث يذهب إلى إحدى المكاتب الخاصة بالمرور للاستعلام وفقًا للمكان المحدد أو الاستعلام من خلال البوابة الحكومية لوزارة الداخلية.

ونشرح للمواطنين فى السطور التالية الخطوات الخاصة بإمكانية الحصول على مخالفات المرور أو رخص القيادة فى مصر وذلك عن طريق وزارة الداخلية.

أولًا، يلزم على المواطن أن يقوم بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية، والتى من خلالها يمكن معرفة المخالفات الواقعة على أحد قائدي السيارات ومن ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة سواء من خلال الدفع النقدي فى إحدى الهيئات التابعة للوزارة أو من خلال الدفع الإلكتروني.

الآن طرق استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية

ورابط استعلام عن مخالفات المرور أو رخص القيادة فى مصر، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ويمكن الدخول عليها من هنـــا.

والخطوة التالية الخاصة بالحصول على مخالفات المرور أو رخص القيادة فى مصر، بعد الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أن تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية للمرور، ومن القيام باختيار إحدى الأيقونات الموجودة بالموقع والتى هى متصلة بالحصول على المخالفات إن وجدت، ومن ثم التوجه لاختيار الخدمات الإلكترونية للمرور.

والخطوة لأخرى الخاصة بالاستعلام عن مخالفات المرور أو الحصول على الرخصة، هو الضغط على خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التى تريد الاستعلام عنها.

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ويلي تلك الخطوة أن تختار من إحدى الخاناتى الخاصة إما بالاستعلام عن مخالفات المرور أو مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات.

ومن ضمن الاختيارات التى يجب التوجه إليها أيضًا بعد تلك الخطوات الإجرائية الأولى هو اختيار خمة مخالفات رخص المركبات ومن ثم إدخال رقم اللوحة المرورية الخاصة بالسيارة.