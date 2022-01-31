ياسمين رئيس ودينا الشربيني في بروفات مسرحية أحفاد ريَّا وسكينة (صور)

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تستعد الفنانة ياسمين رئيس لأول تجربة مسرحية لها إلى جانب دينا الشربيني، وتشارك في بروفات مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، ويشاركهما الفنان محمد أوس أوس.

دوت الخليج

ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد ريَّا وسكينة

تقدم ياسمين رئيس شخصية "بوسي" في مسرحية أحفاد رايا وسكينة، بنت من عائلة أرستقراطية، ناتج ظروف جدت عليها، تنحدر من حياة الطرف والسيارات الفارهة والشوبينج، إلى درب المهابيل، وما به من حياة شعبية عشوائية بسيطة، ونرى صدمتها في أدق التفاصيل، وكيف تتعامل مع هذه الصدمة وتتأقلم مع الحياة الجديدة. المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، للمخرج سامح بسيوني.

ياسمين رئيس في حفل Joy awards

شاركت النجمة المصرية ياسمين رئيس، بحفل توزيع جوائز Joy Awards، المقام بالمملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض، وفي حضور عدد نجوم العالم والعرب، تعتبر تلك هي النسخة الثانية للحفل حيث حققت النسخة الأولى نجاحًا كبيرًا، بمشاركة العديد من نجوم العالم العربي.

أبطال فيلم قمر 14

تشارك ياسمين رئيس عدد من النجوم في بطولة فيلم قمر 14، وهم: خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد مالك، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، خالد أنور، أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، وهو من إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي.

في انتظار فيلم جارة القمر

بعد مشاركة ياسمين رئيس في فيلم قمر 14، الذي حقق نجاحات جيدة في السنيمات، تنتظر نزولفيلمها الجديد "جارة القمر"، المتوقع أنه هو أيضًا فيلمًا رومانسيًا، تشارك بطولته مع الفنان كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد وأحمد حاتم. جارة القمر فيلم من إخراج هادي الباجوري، للمؤلف محمد زهران.

ياسمين رئيس في 60 دقيقة

وعلى الصعيد الدرامي تصدرت ياسمين رئيس بطولة مسلسل 60 دقيقة، والذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip.

وتصدّر تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه، كما حصد المسلسل ردود أفعال إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لما يتناوله من قضايا مجتمعية مثل الاستغلال الجنسي والتحرش والعنف الأسري.