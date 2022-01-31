/676406/بعد-وفاة-أحد-أقاربه-الأيام-الماضية-الموت-يفجع-الفنان-سامح-حسين-من-جديد

الموت يفجع الفنان سامح حسين من جديد بعد فقدانه أحد أقاربه الأيام الماضية، حيث أعلن الفنان سامح حسين وفاة خاله الأستاذ إبراهيم شحاته، أمس الأحد الموافق 30 يناير، دون الكشف أسباب الوفاة أو موعد صلاة الجنازة أو عن أي تفاصيل أخرى.

دوت الخليج

وفاة خال الفنان سامح حسين

وكتب سامح حسين، منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.. توفي إلى رحمة الله تعالى أمس خالي وأبويا وأخويا وصديقي وحبيبي الأستاذ إبراهيم شحاتة.. اللَّهُم ارحمه وأغفر له وادخله برحمتك الجنة بغير حساب وصبرنا يارب.. ولا أراكم الله مكروها”.

تفاصيل مسرحية «حلم جميل»

على الصعيد الآخر، عُرض مؤخرًا لسامح حسين مسرحية «حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.

سامح حسين يتألق بمسرحية المتفائل

وقدم سامح حسين، العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

آخر أعمال سامح حسين السينمائية

أما عن آخر أعماله السينمائية، كانت فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه بمراحل.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.