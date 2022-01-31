/676409/حمو-بيكا-يتحدث-عن-أزمته-مع-عمر-كمال-ويكشف-مفاجأت-لأول-مرة-الليلة

يحل اليوم الإثنين مطرب المهرجانات حمو بيكا، ضيفاً على برنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة قناة etc.

دوت الخليج

حلقة حمو بيكا في برنامج مصر الجديدة

ومن المتوقع أن يتحدث حمو بيكا خلال الحلقة، عن العديد من كواليس استعداده لدخول اختبارات نقابة المهن الموسيقية مرة أخرى، وكذلك عن خضوعه للتدريبات من أجل صوته برعاية الدكتور محمد عبد الستار، الذي يحاول تدريبه جاهداً ليستطيع تخطي اختبارات نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الدكتور هاني شاكر.

كما يكشف حمو بيكا خلال حلقته مع الإعلامية إنجي أنور، تفاصيل خلافه الأخير مع الفنان عمر كمال، الذي كشف عنه من خلال منشور عبر حسابه الرسمي فيسبوك، وكذلك كواليس تصالحمها واشتراكهما في حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية.

معلومات عن برنامج مصر الجديدة

برنامج مصر جديدة، تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة قناة etc على تردد ١٢٠١٥ رأسي على النايل سات من الثامنة وحتى العاشرة مساءً، ويعرض بشكل أساسي ملخص الأحداث الهامة التي تتصدر التريند، وكذلك يحتوي على فقرة فنية تجري فيها إنجي أنور حوارًا مع الفنانين عن أعمالهم وحياتهم الخاصة.

حمو بيكا يدعم منى زكي

وأضاف، مشيرا إلى دعمه لمنى زكي: «وانا بدعم الفنانة والنجمة الكبيرة "مني زكي "والنجم "احمد حلمي" وانا ضد الحملة الشنيعه اللي معموله عليهم دي، انتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل».

واختتم حديثه قائلا: «ياريت تبطلو تصدقو الاشاعات وتاخدو الكلام من علي لسانا ومن علي صفحاتي الرسميه».

من جانبه، أكد الموسيقار عبد الستار، حقيقة خداع حمو بيكا للجمهور بمجموعة صور نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليكشف من خلالها محاولته في التدريب للالتحاق باختبارات النقابة.

تصريحات محمد عبد الستار عن حمو بيكا

وفجر محمد الستار، عدد من التصريحات الجريئة حول مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، الذي أكد من خلالها تصريحاته لموقع دوت الخليج، وذلك بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت تلك التصريحات على النحو التالي:

- حمو بيكا هو شخص بيأدى نوع من المزيكا انا لا أؤمن بيه ولا بسمعه ولكن هو موجود و منتشر و مش محتاجة اى انكار منى او من غيرى .

- النقابة عملت دورها قدام الاعلام وهو انهم يظهروا الحقيقة انهم مش بيحاربوا حد من غير مبرر و حبوا يساعدوهم او يمدوا لهم ايدهم بمعنى اصح لأشهرهم.

- تم ترشيحى إني أدرب حمو بيكا عشان يقدر يؤدى فى الامتحان

- اللى حصل بكل بساطة اننا اتقابلنا مرتين و من خلالهم قدرت احدد هل هو يملك الموهبة الكافية تخليه يؤدى فى الامتحان ولا لا.

- الكلام ده من سنة تقريبا واللي اتاخدت فيهم الصور من غير علمى بالمناسبة

- ماحصلش اي مقابلة تانى نظرا لعدم اهتمامه من الاصل انه يطور من نفسه.

- حمو بيكا بيحاول يكسب تعاطف ويعمل استعراض انه بيحاول وده مش حقيقى ابدا و ده كل الوضع بالتفصيل الدقيق.

_ الكل يستاهل فرصة يبقا احسن لو هو عايز ، لما انا ارفض اعلم حد ناقصه حاجة او حتى حاجات كتير و هو اساسا المجتمع عمله نجم مش انا و ده امر واقع ، يبقا انا بساعده بإيدى يفضل من سيء لأسوأ و كدة ابقا مش بعمل دوري.