كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش غداً

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكي – محمد طارق

خط الوسط: محمود عبد الرازق “شيكابالا”- محمد أشرف “روقا” -محمد حسام “بيسو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – ماجد هاني – سيد محمد عبد الله -سيف جعفر

خط الهجوم: حسام أشرف – يوسف أسامة – عمر السعيد

أحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بتحديد يوم 12 فبراير المقبل موعدا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً علي ستاد القاهرة الدولي وفقا للخطاب المرسل لنادي الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.