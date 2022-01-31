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صدق الرئيس السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة 1981، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

دوت الخليج

بعد تصديق السيسي.. دوت الخليج ينشر النص الكامل لتعديلات قانون أكاديمية الفنون بشأن الأستاذ المتفرغ

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 82 من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ، النص الآتى:

مادة (82)

مع مراعاة حكم المادة (77) ، يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل. ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش ، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.

ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات .

كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .

النص الكامل لتعديلات قانون أكاديمية الفنون بشأن الأستاذ المتفرغ

(المادة الثانية )

تستبدل عبارة " الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ " بحسب الأحوال بعبارة " الأستاذ المتفرغ " ، وعبارة "الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين " بعبارة " الأساتذة المتفرغون" وذلك أينما وردت في قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 .

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 على كل من يشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس متفرغ من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.