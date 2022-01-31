محافظ الجيزة يتابع نسب أعمال الرصف والتطوير بالشوارع والأحياء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اطلع أحمد راشد محافظ الجيزة على مجهودات مركز الواحات البحرية فى عددآ من الطرق فى إطار تنفيذ الخطه الاستثمارية للعام المالى الجارى حيث تم رصف طريق الأبراج بمدينة الباويطى بطول 1.5كم بالإضافة الى الأنتهاء من فرش طبقة السن بالطريق المؤدى إلى منطقة التعمير للربط مع طريق الأبراج، وجار رصف طريق الحاج وطنى بطول 800م تقريبآ للربط مع طريق مستشفى الواحات.





كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة البدرشين والتى شملت تنفيذأعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع عباس عنانى الى جانب أعمال التنسيق العام وتطييق خطوط التنظيم وإزالة التعديات وتحديد أرصفة المشاة بشارع عمرو بن العاص. كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأعمال بطريق المنصورية إذ تمت أعمال فرد وتسوية سن الدقشوم بطريق المنصوريه أمام مسجد الشعراوى تمهيدآ لبدء أعمال رصف الطريق، بالإضافة إلى متابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع عثمان محرم حيث جار أعمال تجريد وفرد طبقة الدقشوم تمهيدآ للرصف لما له من اهمية مرورية كبيرة وتسهيل حركة السيارات والمارة وتقديم خدمات افضل للمواطنين. كما اطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الملكه بحى بولاق الدكرور والذى تم الانتهاء من حوالى 500 متر حتى الان وجار استكمال الأعمال.

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