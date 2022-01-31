يونيو المقبل.. بدء المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وتبطين الترع بأسيوط

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد إن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلومترا بتكلفة 2.5 مليار جنيه تبدأ من يونيو المقبل وتنتهى فى 2025 لمدة 3 سنوات، مؤكدا تذليل كافة العقبات لاستكمال الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط اليوم الإثنين رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة المهندس حاتم مختار بعد تسلمه مهام عمله بالمحافظة مقدما له التهنئة بالمنصب الجديد متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع الموارد المائية والرى.

واستعرض اللقاء خطة المشروع القومى لتبطين الترع والتى يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومعدلات التنفيذ والإنجاز بالمرحلة الأولى والتى يبلغ أطوالها 285 كيلومترا وتستهدف 74 ترعة والتى سيتم نهوها بنهاية العام المالى 2021 -2022 تحت إشراف مباشر من مديرية الرى لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية.

وأكد المحافظ أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى تنفذه وزارة الرى والموارد المائية، واصفا إياه بـ"نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية فى قرى ونجوع مصر، لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضارى يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة، بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.

ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للرى بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بقرى ومراكز المحافظة، والذى يجرى تنفيذه بأطوال 285 كيلو بتكلفة إجمالية بلغت 865 مليون جنيه، وتستهدف 74 ترعة بالقرى والمراكز وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والانتهاء منها فى الوقت المحدد لها مسبقا وقد تم الانتهاء من تنفيذ 195 كم من الأطوال المستهدف تنفيذها.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود بين مسؤولى الرى وحماية النيل ورؤساء المراكز والأحياء لاستكمال حملات إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 19 للإزالات والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وفق خطة منظمة حيث بلغ عدد التعديات المستهدف تنفيذها خلال الموجة 905 إزالات بمساحة تتجاوز 165 ألفا و424 مترا مربعا، فضلا عن استكمال أعمال تطهير الترع والمصارف.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لأعمال تبطين الترع والتى يجرى تنفيذها بالقرى ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية فى التنفيذ قبل عملية الاستلام ومراجعة كافة الأعمال ميدانيا وفقا للاشتراطات والمواصفات، مشيرا إلى جولاته الميدانية المستمرة بالقرى والنجوع لتفقد ومتابعة تنفيذ أعمال تبطين الترع ومشروعات الرى التى يجرى تنفيذها.