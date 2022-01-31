عاجل- الحكومة تصدر بيانا بشأن الدعم النقدى فى تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن توجيه برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء فى قواعد البيانات، عار تماما عن الصحة.

وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء فى قواعد البيانات.

وشددت وزارة التضامن على انتظام صرف برنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعى لكل الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دورى، للتأكد من عدم حدوث أى أخطاء تؤدى لاستبعاد أى أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وأشارت إلى أن عدد المستحقين لتكافل وكرامة وصل إلى 3.85 مليون أسرة، بإجمالى 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريًا، و20 مليار جنيه سنويًا.

وفى سياق متصل، تتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة" فى: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثى الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء فى التعليم فوق المتوسط أو الجامعى، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة": (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أى من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).