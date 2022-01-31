عاجل- أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة بدرجات الحرارة

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جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان الهيئة، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا، على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأننحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.
وفيما يلى بيان تفصيلى بطقس الأسبوع المقبل:
جدير بالذكر أن شمال الصعيد، من المقرر أن يسجل أدنى درجة حرارة فى الأسبوع المقبل، إذ تصل إلى 6، وذلك يوم السبت المقبل.
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