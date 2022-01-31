التنمية المحلية: إزالة 5146 حالة تعد فى المرحلة الأولى من الموجة 19

جدة - نرمين السيد - أشاد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بجهود المحافظين وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكل الأجهزة المعنية خلال المرحلة الأولى من الموجة 19 حيث بلغ إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير وحتى 30 يناير، 5146 حالة على مساحة 916 ألف متر مربع فى جميع المحافظات.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أزالت 567 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية 165 حالة على مساحة 31 ألف متر مربع.

جاء ذلك عقب تقرير تلقاه شعراوى اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى انطلقت فى 19 يناير الجارى وتستمر حتى 30 يناير 2022، وتأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها وأملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيقا بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

وشدد شعراوى على أن الدولة بكل أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يوميا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 19 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وأكد ضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضى وأملاك الدولة التى تم استردادها منعا لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على تلك الأراضى أو تجاوزات فى هذا الشأن، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أى تعديات يتم رصدها والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأى مخالفات جديدة.

يذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 لإزالة التعديات بالمحافظات قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022.