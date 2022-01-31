صندوق تحيا مصر: المبادرة الرئاسية نور حياة قدمت الخدمة الطبية إلى 18000...

واصلت قوافل صندوق تحيا مصر تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصص العيون للمواطنين الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية مجانا.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق نظم 23 قافلة للمبادرة الرئاسية نور حياة خلال الشهر يناير الجاري، وقدمت الخدمة الطبية لنحو 18 ألف مواطن من 73 قرية في 15 محافظة، هي السويس، وجنوب سيناء، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان.

وأضاف أن قوافل المبادرة تجري كشف الرمد على المواطنين، على أن يتم تسليم العلاج للمرضى من خلال الصيدلية الملحقة بكل قافلة، فضلا عن إجراء قياس النظارة الطبية من خلال فني متخصص وذلك طبقا لتشخيص الأطباء، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة.

وأوضح عبد الفتاح أن القوافل قامت خلال الشهر الجاري بصرف العلاج المجاني لنحو 6300 مريض، وسلمت 10800 نظارة طبية، كما أجرت 1308 عمليات مياه بيضاء، مشيرا إلى أن الصندوق نفذ قوافل المبادرة هذا الشهر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ومؤسسة الأورمان، وبنك الشفاء المصري، وجمعية رسالة، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة خير بلدنا، ومؤسسة التطوير والتنمية، ومؤسسة حلمنا إنسان بالشرقية، وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو مسايرة الاتجاه العالمي نحو الكشف المبكر وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أن الدراسات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أكدت على أن 80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها والوقاية منها إذ تم تشخيصها وعلاجها مبكرا، وأن 1.4 مليار طفل حول العالم، يمكن أن يستفيدوا من تصحيح عيوب ومشكلات الإبصار .