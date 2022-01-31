وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان عمارة المساجد بالمحافظة وتنفيذ مشروع صكوك...

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين 31 / 1 / 2022م بديوان عام وزارة الأوقاف لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية .
وخلال اللقاء ناقش معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسيادة اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ما يتصل بعمارة المساجد بالمحافظة ، حيث تم تخصيص مبلغ (سبعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه) لعمارة المساجد بجنوب سيناء خلال الأشهر الخمس المقبلة ، من أهمها : المسجد الكبير الجاري إعداد تصميمات إنشائه بمدينة نويبع ، إضافة إلى فرش بعض المساجد من أهمها تجديد فرش مسجد السلام بطابا ، حيث تنقل منه بإذن الله تعالى شعائر صلاة الجمعة 18 مارس 2022م بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة ورفع العلم بمدينة طابا.
من جانبه أشاد سيادة اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشروع صكوك الإطعام ، مؤكدًا أنه يعد أحد أهم مشروعات التكامل الاجتماعي ، ووعد بدعمه ومساندته ، وقد تم الاتفاق على تخصيص ألف كيلو لحوم شهريًا لمحافظة جنوب سيناء لعدد ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة ، كما تم مناقشة إطلاق المسابقة القرآنية بالمحافظة ليتم تكريم الفائزين بها في شهر القرآن شهر رمضان المبارك ، وكذلك دعم المحافظة بعدد من الأئمة والعمال من خلال الإعلان الجاري إعداده بين الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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