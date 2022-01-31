مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٢ ، الملايين من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة يتطلعون إلى معرفة الموعد الذى من خلاله يمكن الحصول على المستحقات المالية الخاصة بشهر فبراير المقبل، وإليكم التفاصيل فى السطور التالية:-

دوت الخليج

الآن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٢

ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022، وكيفية الصرف فى الوقت الحالي يتم من خلال المنشور الخاص بوزارة المالية، والتى تعلن من حين لآخر موعد صرف المستحقات المالية الخاصة بالمواطنين سواء العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة أو العاملين فى القطاع الخاص.

ويتم تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022، من قبل الحكومة المصرية فى بداية الأشهر أو مع نهاية الشهر التى يعمل به العاملين.

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٢

ومن المرتقب أنه بعد الانتهاء رسميًا من صرف مرتبات شهر يناير الجاري، فإنه من المرتقب أن يتم صرف المرتبات الخاصة بشهر فبراير مع يوم 28 أو 29 المقبل، وذلك وفقًا للنهج الحكومي المتبع.

وتعمل وزارة المالية من حين لآخر على نشر موعد تسليم المرتبات فى الكتاب الدوري الذى تصدره وزارة المالية بشكل دوري مع نهاية الشهور.

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ومن المتوقع وفقًا للنهج المتبع من قبل الوزارة أن يتم الاستمرار فى صرف المرتبات على مدار 5 أيام حتى يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته.