/676436/الأرصاد-طقس-الثلاثاء-يشهد-ارتفاع-نسبى-بدرجات-الحرارة-والعظمى-بالقاهرة-18-درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، سيشهد لأول مرة منذ أسابيع ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

دوت الخليج

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء سيشهد ظهور أتربة عالقة بالجو ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط رياح اليوم الاثني على بعض المناطق يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثنين، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء فجاءت كالتالي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وسانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى -1.