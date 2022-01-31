/676444/نجيب-ساويرس-بطبيعتي-شخص-غياظ-واللي-نفسيته-وحشة-بزودهاله

خوفا من غضب حرس الحدود.. ساويرس: غيروها في المونتاج وخلوها نادي الجونة

" اللي يقول.. يقول ما فيش مشكلة.. أنا أصلا بطبيعتي شخص غياظ أساسا.. ولو واحد نفسيته وحشة أنا بزودهاله" كان ذلك جزءا من رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على سؤال الإعلامية منى الشاذلي في حلقة من برنامج لو واحد نفسيته وحشة بحب أزودهاله .. #نجيب_ساويرس في معكم منى الشاذلي pic.twitter.com/iFqq02SkY0 — Mona Elshazly (@Monaelshazly_eg) January 30, 2022 الذي يذاع على قناة " cbc "عندما سألته عن اعتقاد البعض بكونه رجلا مغرورا.

دوت الخليج

وأضاف ساويرس مازحا: " يعني لو واحد جي يقولي أنت قولت هتعمل مهرجان زي كان أقوله ده على الأقل" مشيرا إلى أن هناك فرق بين الغرور والثقة بالنفس مع ضرورة الإيمان بالله وبوقوفه بجانبنا.

واستطرد: إذا لم يضع الإنسان لنفسه أعلى سقف ممكن.. " على سبيل المثال لو لم أصل إلى درجة كان فإنني سأصل إلى أقل منه شيئا بسيطا، أما إذا نافسنا على أمر صغير من البداية فلن نصل لشئ له أي أهمية، أكيد في فرق بين منافسة كان ومنافسة مهرجان القاهرة.. بالضبط زي ما بتقولي للنادي الأهلي أنا حاطط حرس الحدود في دماغي".

بلاش حرس الحدود بيزعلوا خليها نادي الجونة

وهنا استوقفت الشاذلي ساويرس ضاحكة أدي كده حرس الحدود حيتخانق مع نجيب ساويرس، فسارع ساويرس ضاحكا لأ خلاص بلاش حرس الحدود بيزعل بسرعة غيروها في المونتاج وخلوها نادي الجونة.

ويأتي نجيب ساويرس في المرتبة الثانية ضمن قائمة أغنياء مصر وتقدر ثروته بما يقارب 3.1 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس الأمريكية، وهو من أبرز رجال الأعمال المصريين وأكثرهم نشاطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجلى ظهوره السياسي والإعلامي منذ 2007 بتأسيسه قناة أون تي في ومشاركته في تمويل جريدة المصري اليوم.

وعقب ثورة 25 يناير أسس ساويرس حزب المصريين الأحرار ليكون كتلة سياسية ليبرالية في مواجهة أحزاب الإخوان والسلفيين في انتخابات مجلس النواب بعد الثورة.

كما أسس مهرجان الجونة للأفلام السنيمائية والذي يعقد بشكل دوري، وتثير أحداثه الرأي العام.

فيما يثير ساويرس الجدل أيضا بين وقت وآخر بسبب أرؤه السياسية والاقتصادية ولعل أبرز تلك التصريحات رفضه للغلق في فترة كورونا ومطالبته باستمرار العمل، ورفضه قرار نقابة الموسييقيين بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء.