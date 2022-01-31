/676445/الصحة-63-مليونا-إجمالي-الجرعات-التي-تم-صرفها-للمواطنين-من-لقاح-كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تطعيم 37 مليون و190 ألفا و384 مواطنا بالجرعة الأولي من لقاح كورونا، بينما حصل 25 مليون و928 ألفا على الجرعة الثانية، فيما حصل 618 ألفا و761 مواطنا حصلوا على الجرعة الثالثة، وبلغ اجمالي الجرعات التي تم صرفها للمواطنين 63 مليونا و737 ألفا و501 جرعة حتى الآن.

دوت الخليج

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أنه يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد التعافى من الاصابة بأوميكرون بعد التعافي بمدة شهر، مضيفاً أن اللقاح آمن وهام وهو أضمن وسيلة للحماية من عدوى كورونا بشكل عام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

نسبة التعافي من كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن بلوغ نسبة التعافي من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية نحو 84% وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا التي ثبت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.