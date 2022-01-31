/676427/النائب-محمود-القط-نقل-الصوت-والضوء-للعاصمة-الإدارية-الجديدة-والمحافظات-السياحية-فيديو

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامةاليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، امين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تطوير وتحديث الصوتيات والمؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من اعلان الحكومة المصرية عن خطة لتطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018 .

دوت الخليج

تطوير الصوت والضوء

وأوضح النائب محمود القط، أن الصوت والضوء علامة مميزة للحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن الحكومة أفادت خلال المناقشات بإنه سيتم تطوير الصوت والضوء ليواكب التكنولوجية الجديدة، حيث ستنقل للعاصمة الادارية والمحافظات السياحية، فضلا عن عمل صوتت وضوء فى الموسم الشتوي.

تجدر الإشارة إلى أن النائب محمود القط ، استعرض الاقتراح برغبة المقدم منه خلال اجتمعات لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وقال انه منذ انشاء الصوت والضوء على سفح الاهرامات منذ عام 1961 وماله من تأثير سياحي كبير وتوثيق للتاريخ المصري القديم لم يتم تطويره ولا تطوير ادواته وبه جهاز " برو جيكتور " ليزر واحد ورغم اعلان الحكومة تطويره لم يتم التطوير حتى الان.

ورد محمد عبد العزيز رئيس شركة الصوت والضوء شركة مصر للصوت والضوء على الاقتراح وقال بالفعل العروض الحالية للصوت لاتتناسب مع حضارة ومكانة مصر.

واضاف انه لارتفاع تكلفة العروض لذلك قامت شركة الصوت والضوء ووزارة قطاع الاعمال بعمل مزايدة للشركات وفازت بها شركة اوراسكوم وتم التعاقد للمساهمة في التطوير والتجديد و تحديث عروض الصوت والضوء مع بتكلفة تطوير تصل الى 311 مليون جنيه تشمل تطوير منطقة الصوت والضوء و تطوير منطقة الخدمات بالاهرامات.

واضاف " عبد العزيز" ان حجم الارباح وصل قبل التعاقد مع شركة اوراسكوم 22 مليون وبعد الشراكة مع اوراسكوم تحصل شركة الصوت والضوء على 37 مليون جنيه سنويا.

واشار الى انه يتم خلال التوير استخدام التكنولوجيا واستخدام السيارات الكهرباء بالمنطقة الاثرية وتطوير العروض وعمل عروض جديدة منها عروض عن طريق العائلة المقدسة في مصر وعرض عن تاريخ الاسكندرية كما يتم إنشاء مدينة للصوت والضوء بالغردقة وعمل عروض تستخدم احدث التكنولوجيا للاستفادة باعداد السياحين الموجودة هناك.

واوضح رئيس شركة الصوت والضوء انه يتم عرض جديد للواقع الافتراضي عن الغوص واعماق البحر باستخدام نظارات الواقع الافتراضي وباستخدام احدث تكنولوجيا للعروض بالصوت والضوء بقلعة قايتباي بالاسكندرية وتتواصل عمليات التطوير.