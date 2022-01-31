/676429/برنامج-بعثة-الأهلي-بالإمارات-للترويج-لعضوية-النادي

أعلن النادي الأهلي عن موعد وأماكن لقاء وفد النادي بأعضاء الجالية المصرية في الإمارات، وذلك للترويج لعضويات النادي على هامش بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أبو ظبي خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم تحديد مواعيد اللقاءات خلال أيام 2 و3 و4 بالنادي المصري بدبي، ويوم ٦ في أكاديمية النادي الأهلي بدبي، ويوم 7 بالنادي المصري في عجمان.

وكان مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، قد وافق على سفر وفد من النادي لترويج وتسويق عضويات النادي في الإمارات، وتعريف الجالية المصرية بمقر النادي بالجزيرة وفروعه في مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، وما يضمه من منشآت وملاعب وصالات ألعاب وحمامات سباحة ومناطق خدمية وترفيهية وملاعب الأطفال وفقًا لأحدث النسق العالمية.

وفد الأهلي بالإمارات

ويوفر وفد الأهلي خدمة فورية لأعضاء الجالية المصرية بالإمارات، تتمثل في الحصول على كارنيه النادي؛ سواء العضوية العامة أو عضوية الأفرع، فور دفع الرسوم المقررة، وذلك دون الحاجة إلى الانتظار لحين العودة إلى القاهرة.

يضم الوفد كلًّا من طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العضوية، وماريان ديمتري، نائب مدير التسويق، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات.

مشاركات النادي الأهلي فى كأس العالم

وشارك النادي الأهلي في 6 نسخ من قبل، حيث تعد ذلك المرة السابعة الذي يشارك فيها، وقدم الأهلي بطولات قوية في كأس العالم عبر تاريخة أخرها العام الماضي عندما حصد المركز الثالث بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ، وفوزه في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

لتعد ذلك المرة الثانية التي يحصد فيها المارد الأحمر المركز الثالث بعدما حثث تلك المركز عام 2006، بعد فوزه على كلوب أمريكا الميكسيكي.

الأهلي مع الأندية العربية

ويشارك في البطولة المقبلة الهلال السعودي ليكون هناك أكثر من فريق عربي، ولكن من الصعب أن يتقابل الفريقيان حيث سيلتقي الهلال إذا تأهل للدور نصف النهائي بتشيلسي، أي إذا لعب الفريقان معاً سيكون في الدور النهائي.

ولكن لا يوجد مستحيل في الكرة فإذا تقابل الأهلي والهلال، ستعد تلك المرة الثالثة للنادي الأهلي أن يقابل فريق عربي في كأس العالم ، فقابل المارد الأحمر إتحاد جدة السعودي عام 2005، وتفوق حينها الأتحاد بهدف نظيف للنجم السعودي محمد نور.