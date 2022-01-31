/676434/فردوس-عبد-الحميد-عن-تغيبها-من-مهرجان-الجونة-السينمائي-بخاف-من-التريند

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد إنها لا تحب الذهاب إلى مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، رغم دعوتها كل عام للحضور، كما صرحت بالعديد من التصريحات.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تصريحات الفنانة فردوس عبد الحميد خلال لقائها مع الإعلامية إنجي أنور وذلك خلال السطور القادمة.

فردوس عبد الحميد: بخاف من التريند

وأضافت فردوس عبدالحميد خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة ETC، مساء يوم الأحد، أنها لا تحب الذهاب لمهرجان الجونة لأنها “تقلق وتخشى من موضوع الترند”. وقالت فردوس ساخرة: “بلاها ترند، انا بخاف منه”.

وأشادت فردوس عبدالحميد بمدينة الفنون والثقافة، بالعاصمة الإدارية الجديدة مطالبة بوجود القائمين على هذا الصرح العظيم أن يكونوا من أصحاب الكفاءة والتخصص، لتقديم جيل واع.

بداية فردوس عبد الحميد على المسرح

بدأت الفنانة فردوس عبد الحميد حياتها الفنية على خشبة المسرح القومي، وقدمها المخرج الكبير كمال الشيخ، وذلك في فيلم على من نطلق الرصاص، والذي شاركت فيه بجانب الفنانة سعاد حسني، وتوالت الأعمال الفنية على فردوس التي حققت من خلالها العديد من النجاحات الباهرة.

وفردوس عبد الحميد ممثلة مصرية، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل عام 1969، إلا أن بدايتها الحقيقية جاءت عقب مشاركتها في مسلسل (ميزو) الذي شاركت فيه عام 1977، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعمالها (الطوق والأسورة، الحريف، في مهب الريح).

فردوس عبد الحميد تتزوج من نبيل الحلفاوي

تزوجت الفنانة فردوس عبد الحميد من الممثل نبيل الحلفاوي، وأنجبا ابنهما خالد الذي عمل بمجال الإخراج، وانفصلا بعد ذلك، لتتزوج من المخرج محمد فاضل،وأنجبا ابنهما “أحمد”.

جوائز حصدتها فردوس عبد الحميد

وفي عام 2008 حصلت على قلادة العنقاء الذهبية الدولية من «مهرجان العنقاء الذهبية الدولي»، وفي أكتوبر 2008 انضمت ففردوس عبد الحميد للجنة تحكيم المنبر الذهبي الرابع بقازان.

تفاصيل برنامج مصر الجديدة

برنامج مصر جديدة تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة قناة etc، هو برنامج قائم على عرض ملخص الأحداث الجارية، والقضايا الهامة، كما يحتوي على حوارات مع الفنانين والمشاهير.