/676437/دون-شكاوى-انتهاء-اليوم-الثالث-لإمتحانات-الشهادة-الاعدادية-بالبحيرة

تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يرافقه الدكتور محمد الغراوى مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية والمشرف العام على الامتحانات اليوم، إدارتى المحمودية والرحمانية التعليميتين لتفقد سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس .

حيث قام بتفقد لجان مدارس شدرشه الاعداديه بإدارة المحمودية ومدرستى ابراهيم الصيحى الاعداديه المشتركه ومدرسة ابن النفيس الاعداديه بنات بإدارة الرحمانيه وأطمان على توزيع ورق الأسئلة في المواعيد المقررة وتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية من تطهير وتعقيم مقار اللجان ومراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان.

دون شكاوى.. انتهاء اليوم الثالث لإمتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة

حيث قام وكيل الوزارة بمتابعة اداء الطلاب داخل اللجان وشدد على الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول الطلاب والمعلمين الى مقرات اللجان بالهواتف المحمولة والتصدى لجميع حالات الغش ومنع الإخلال بالعملية التعليمية حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب كما أكد على المتابعه المستمرة واللحظية من غرفة العمليات بالمديرية مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وتقديم كافة سبل الدعم والتصدى الى اية مشكلات او عقبات تعترض حسن سير وانتظام العملية الامتحانية.

هذا ويبلغ إجمالي أعداد طلبة وطالبات الشهاده الاعداديه العامة بالمحافظة ١١٩٧٢٤ طالب وطالبة يؤدون امتحاناتهم لليوم الثالث على التوالي داخل ٧٠٠ لجنة موزعين على ١٨ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة يؤدون امتحاناتهم اليوم فى مادتى الهندسه والتربية الفنية حيث انتظمت جميع اللجان منذ الصباح الباكر وسط إجراءات احترازية مشددة.

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وفى ذات السياق وفى إطار متابعة امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمراحل التعليمية يواصل طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي العام البالغ عددهم ٣٥٩٨٩ طالب وطالبة امتحاناتهم اليوم فى مادتى الفيزياء والفلسفة والمنطق

كما واصل طلاب التربية الخاصة أداء امتحانات نصف العام الدراسي حيث يؤدي اليوم ٣٣ طالب وطالبة امتحانات الشهاده الاعداديه العامة للصم وضعاف السمع امتحاناتهم فى مادتى الرياضيات والحاسب الالي داخل ٤ لجان بإدارات (شبراخيت٤_دمنهور ١٧_ايتاى البارود ٤_ كفر الدوار ٨) كما يؤدي ٤ طلاب (مكفوفين) امتحانهم اليوم فى مادة الغة إنجليزية ورقة أولى وورقة ثانيه داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور بالإضافة إلى قيام ٧ طلاب بالصف الأول الثانوي (مكفوفين) أداء امتحانهم اليوم فى مادتى الفيزياء والفلسفة .