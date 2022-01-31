/676442/أمين-سر-صناعة-الشيوخ-الإعلام-عليه-دور-كبير-فى-التوعية-بقانون-المشروعات-حتى-يثق-المواطن-فى-الإجراءات-الحكومية

أكد المهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون استطاع أن يحدث تطوير حقيقى وتنمية لتلك المشروعات وقد استغرق أكثر من عام ونصف من الجهد والتنسيق للخروج بهذا الشكل وبعد صدور لائحته التنفيذية يكون الدور الأهم هو التنفيذ الجاد ليس من خلال جهاز تنمية المشروعات ولكن بقيام الوزارات والجهات المعنية بدورها ومنها وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعى.

دوت الخليج جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، مؤكدا أن نجاح القانون لن يتحقق إلا بتكاتف تلك الوزارات وقيام كل وزارة بالدور المنوط بها ليستفيد أصحاب المشروعات بمميزات القانون والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي منحها القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن البرلمان يتابع باستمرار الجهات التنفيذية ليضمن استفادة أصحاب المشروعات من تطبيق القانون والخدمات الجديدة التي يقدمها. أمين سر صناعة الشيوخ: الإعلام عليه دور كبير فى التوعية بقانون المشروعات حتى يثق المواطن فى الإجراءات الحكومية ولفت إلى أن دور الإعلام فى هذا الملف يمثل أهمية كبيرة حتى تكون هناك ثقة لدى المواطن تجاه كل الإجراءات التى تتم من جانب الحكومة، مشيرا إلى أن بقياس الأثر التشريعيى لتطبيق القانون نكون أمام نحو 3آلاف حالة تم توفيق الأوضاع من أصل 2مليون حالة غير رسمية وهو أمر بحاجة لجهد أكبر ووعى مختلف يكون للإعلام دور مختلف فيه.

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