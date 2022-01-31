/676448/خالد-بدوي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تراكم-القمامة-بمركز-الإبراهيمية-في-محافظة-الشرقية

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلي المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، و الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تراكم أكوام القمامة في شوراع مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وعلي ضفاف المجاري المائية والشوراع الرئيسية.

دوت الخليج

وقال بدوي، في طلب الإحاطة، إن تأكد غياب دور الوزارات المعنية في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وعلي المجاري المائية لأعوام سابقة، الأمر الذي أدي إلي انتشار الأوبئة والأمراض، وتزايد اعداد كلاب الشوارع والحشرات والفئران، كما أدي إلي استياء المواطنين وتشويه الذوق العام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه علي الرغم من محاولات مجلس مدينة الإبراهيمية الجادة في ذلك الشأن إلي أن حجم المطلوب انجازه يتخطي قدرة المعدات والألات المتاحة للمركز، وعدم التنسيق بين الوزارات المعنية (التنمية المحلية- التخطيط والتنمية الإقتصادية- الموارد المائية والري- البيئة) هو الأمر الذي أدي إلي انتشار هذه الظاهرة في معظم المحافظات.