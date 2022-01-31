سوهاج تستقبل 52 سائحا ألمانيا لزيارة المناطق السياحية والأثرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفقى فى تصريح له اليوم الإثنين، أن الفوج السياحى زار الدير الأبيض والدير الأحمر بمركز سوهاج، وقام بجولة حرة بالكورنيش الشرقى وشوارع مدينة سوهاج، لافتا إلى أن الفوج سيستكمل جولته اليوم بزيارة لمعبد سيتى الأول بمنطقة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا.

ووجه محافظ سوهاج بتوفير جميع سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية، مؤكدا حرص المحافظة على التسويق السياحى الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بها وتنفيذ خطة للترويج السياحى ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، منوها باستقبال المحافظة عدد من الأفواج السياحية خلال الأيام القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التى تؤهلها لأن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، حيث تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية فى مراكز: "البلينا سوهاج وأخميم" والعديد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى مقومات السياحة الثقافية، ومتحف سوهاج القومى، ومزارات صناعة الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية والحرير.