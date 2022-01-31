«الرعاية الصحية» تعلن توافر خدمة جديدة بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر خدمة فحص مقطعية بالصبغة على شرايين القلب والشريان الأورطى "تاڨى بروتوكول _ TAVI Protocol" داخل قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم، أن قبل عملية زراعة الصمام الأورطى عن طريق القسطرة TAVI، يتم عمل فحص مقطعية بالصبغة على شرايين القلب والشريان الأورطى "تافى بروتوكول" لبيان قياسات خاصة للصمام لإرسالها للشركة المنتجة للصمامات، ومن ثم إجراء عملية الزرع.

وأضافت، أن "تاڨى بروتوكول" هو فحص يتم فيه حقن الصبغة الوريدية بمادة تباين عاكسة للأشعة تظهر الصمام والشريان الأورطى للمساعدة فى إجراء الجراحة على أكمل وجه وأخذ القياسات المناسبة.

كما أوضحت أنه يتم إجراء الفحص على جهاز مقطعية متعدد المقاطع (160) سلايس، وله شروط معينة منها استقرار النبض، وألا يتجاوز نبض المريض (70)، وأن يتم تحضير المريض قبل ذلك بأن لا يتناول أى مشروبات تحتوى الكافيين، ومن الشروط أيضا أن يتوقف التدخين إيجابى أو سلبى، ويجب قبلها إجراء تحليل وظائف كلى وهى تحاليل متوفرة أيضا بوحدة معامل مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم هذه الخدمة بالمستشفى تحت إشراف الدكتورة سارة إبراهيم، رئيس قسم الأشعة التشخيصية وكبير الفنيين بالمستشفى، إضافة إلى نخبة من أمهر الأطباء والفنيين، ويتم كتابة التقرير بواسطة الدكتور أحمد أنسى استشارى القلب بمستشفى النصر التخصصى.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن عمليات زراعة الصمام الأورطى عن طريق القسطرة بتقنية التافى TAVI، طفرة طبية لعلاج أمراض الصمام الأورطى بالقلب بما يتسق مع المعايير العالمية، مؤكدا حرص الهيئة على إدخال كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل داخل نطاق محافظاتهم، وكذلك إدخال التقنيات التى تساعد فى علاج المرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.

وأضاف أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، أول مستشفى مصرى فى القطاعين الحكومى والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرا إلى أن المستشفى صرح طبى كبير أحدث طفرة طبية نوعية ببورسعيد، والذى يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجيا العالمية التى تم إجراؤها داخل المستشفى.