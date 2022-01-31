وزير الأوقاف: تخصيص أكثر من 7 ملايين جنيه لعمارة مساجد جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - اتفق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، على تخصيص أكثر من 7 ملايين جنيه لعمارة المساجد بالمحافظة ، كما تم الاتفاق على تخصيص ألف كيلوجرام لحوم شهريًا لمحافظة جنوب سيناء لـ ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة.





وقال وزير الأوقاف - فى تصريحات اليوم - إن الاجتماع الذى عقده مع محافظ جنوب سيناء فى ديوان عام الوزارة بالقاهرة جاء فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء لبحث التعاون المشترك فى عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة كل ما يتصل بعمارة المساجد بالمحافظة، حيث تم تخصيص مبلغ (سبعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه) لعمارة المساجد بجنوب سيناء خلال الأشهر الخمس المقبلة، من أهمها : المسجد الكبير الجارى إعداد تصميمات إنشائه بمدينة نويبع، إضافة إلى فرش بعض المساجد من أهمها تجديد فرش مسجد السلام بطابا، والذى من المقرر أن تنقل منه شعائر صلاة الجمعة 18 مارس 2022م بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومى للمحافظة ورفع العلم بمدينة طابا.

وأضاف وزير الأوقاف أنه تم مناقشة إطلاق المسابقة القرآنية بالمحافظة ليتم تكريم الفائزين بها فى شهر القرآن شهر رمضان المبارك ، وكذلك دعم المحافظة بعدد من الأئمة والعمال من خلال الإعلان الجارى إعداده بين الأوقاف والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ومن جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء بمشروع صكوك الإطعام، مؤكدًا أنه يعد أحد أهم مشروعات التكامل الاجتماعى، ووعد بدعمه ومساندته.