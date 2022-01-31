وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين.. بينهم مسنة

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى قد تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.





وأشارت الاستغاثة إلى وجود مواطن بلا مأوى بشارع صلاح سالم بمنطقة مزلقان محى الدين بمحافظة بنى سويف، علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء والإرهاق الشديد بسبب سوء حالة الطقس وسوء التغذية، الأمر الذى أدى إلى حالة هذيان شديد ما يعرض حياته للخطر.

وفى هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلى بمديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة بنى سويف ببحث ودارسة الاستغاثة، وقد تم العثور على المواطن بلا مأوى محل الاستغاثة، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى لحالة المواطن والتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفور الاطمئنان على حالته الصحية فقد تم إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الإجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.

وفى ذات السياق وجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع المركزى بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى استغاثة مواطنة مسنة بمحافظة الجيزة بالمسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى بشأن طلب علاجها، وكذلك إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى، نظرا لسوء حالتها الصحية وتقدمها فى السن، حيث تبلغ 80 عاما وليس لديها عائل، وأصبحت غير قادرة على خدمة نفسها.

وفى هذا الإطار، فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة بالانتقال إلى موقع الشكوى، حيث تولى المختصين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع مدير مستشفى حميات إمبابة، وهيئة الإسعاف المصرية، حيث تم نقل المواطنة إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقد تبين اشتباه إصابة المواطنة بفيروس كورونا المستجد.

وتقرر إعادة المواطنة إلى محل إقامتها مرة أخرى لتناول العلاج اللازم، وبمتابعة حالة المواطنة وبعد استقرار الحالة الصحية، حيث أظهرت نتائج الفحوصات النهائية أن المواطنة قد تعافت من فيروس كورونا المستجد، وعليه فقد تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ونقل المواطنة وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

فى حين وجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث أشارت إلى وجود مواطن مسن "قادرون باختلاف" بلا مأوى بشارع النحاس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وفى هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتوجه إلى موقع الشكوى والعثور على المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى والاطمئنان على الحالة الصحية له وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، لتلقى الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع وسوء حالة الطقس.