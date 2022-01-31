محافظ القاهرة يكرم أسر الشهداء والمصابين (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عددًا من أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة عرفانًا وتقديرًا من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية فى سبيل بلدهم وتخليدًا لذكراهم.





جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدتها محافظة القاهرة بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الشرطة تحت عنوان "عيد الشرطة الـ 70.. عطاء.. تضحية.. وفاء بالعهد".

وقام محافظ القاهرة بتكريم اسم الشهيد البطل عميد عمرو عبد المنعم إبراهيم وإطلاق اسمه على مدرسة الحسينية الثانوية بنين بإدارة الوايلى التعليمية بحى الوايلى، واسم الشهيد بطل أمين شرطة أمين مصطفى عبدالله ياسين وإطلاق اسمه على مدرسة مصر الحرة بإدارة المعصرة التعليمية بكورنيش حلوان بحى المعصرة. كما قام محافظ القاهرة بتكريم أسرة كل من الشهيد بطل مقدم محمد عفت عبده القاضى، وأسرة الشهيد بطل رائد مصطفى يسرى السيد عميرة، وأسرة الشهيد بطل نقيب محمد حامد أبو عبيد. وقام محافظ القاهرة بتكريم عدد من مصابى الشرطة وهم: مقدم منير عبدالعظيم حنفى، ومقدم أشرف أحمد محيى الدين ابراهيم، والنقيب محمود محمد نور، والرائد محمود أحمد محمود، وموظف مدنى أشرف عبد الحميد محمد. وقدم المحافظ التحية لأسر الشهداء على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن ومن أجل أن يعيش المصريون فى أمان واستقرار، مشيرًا إلى أن تضحية أبنائهم بأنفسهم كانت فى سبيل عزة الوطن ونصرته وكرامته.

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