عاجل- السعر صفر.. قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام ضريبة القيمة المضافة (مستند)

جدة - نرمين السيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.





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