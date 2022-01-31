التعليم العالى: حياة كريمة تهدف لتحقيق تنمية شاملة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأمانة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعضوية رؤساء الجامعات، على البرامج التنفيذية المُستقبلية المُقدمة من جامعات إقليم الدلتا والقاهرة الكبرى (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الزقازيق، حلوان، المنوفية، بنها، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، مدينة السادات) لخدمة المجتمع المحلى فى المجالات (الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية، ومحو الأمية وبناء القدرات).





وأكد الدكتور وزير التعليم العالى - فى بيان اليوم- أهمية تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية، مشيرًا إلى تعاون الجامعات مع هذه المبادرة فى إطلاق قوافل شاملة لـ 51 مركزًا والقرى التابعة لها، بالمحافظات الواقعة فى النطاق الجغرافى لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى، بدءًا من يناير وحتى نهاية العام الجارى، مضيفا أن هذا يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات، بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بوجه عام فى خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، وذلك على هامش زيارته لجامعة كفر الشيخ 14 ديسمبر الماضى.

وأشار إلى أهمية هذه القوافل فى تقديم العديد من الخدمات الطبية، والبيطرية، والبيئية، والزراعية، فضلاً عن الدورات التوعوية والتثقيفية للمواطنين؛ انطلاقًا من الدور الرائد للجامعة فى خدمة مجتمعها، وفى ضوء الجهود الملموسة التى حققتها الجامعات خلال الفترة الماضية، ومشاركتها فى مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تعوق عملية التنمية، مؤكدا نجاح الجامعات فى تقديم العديد من النماذج المضيئة والتجارب الثرية فى مواجهة الأمية والأوبئة.

من جانبهم، أكد رؤساء جامعات إقليم الدلتا والقاهرة الكبرى أن جامعاتهم تسعى إلى دعم جهود الدولة المصرية فى التنمية، من خلال المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإطلاق قواقل متكاملة فى المناطق الجغرافية التابعة لها، تقدم عددًا من الخدمات التوعوية، والطبية، والبيطرية، والزراعية، والغذائية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقها؛ لرفع مستوى الرعاية الصحية، والوعى المجتمعى بها.

وأوضح رؤساء جامعات إقليم الدلتا والقاهرة الكبرى أن قوافل جامعاتهم ستغطى المناطق الحدودية والنائية، بالإضافة إلى المناطق الواقعة فى نطاقها الجغرافى.

بدوره، قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة إن استراتيجية الوزارة تعمل على توطيد أواصر الصلة بين المؤسسات التعليم العالى والمجتمع المحيط بها، بما يكفل تحقيق شعار الجامعة فى خدمة المجتمع، وتحويل الجامعات المصرية فى كافة الأقاليم إلى بيوت خبرة استشارية للمجتمع المحلى فى جميع الشئون الزراعية، والاقتصادية، والثروة الحيوانية، والصناعية، والتنمية البشرية وغيرها، وذلك من منطلق الوعى الكامل بأهمية الدور الوطنى المتميز للجامعات فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحقيقًا لاستراتيجية مصر ورؤيتها للتنمية المستدامة (2030).