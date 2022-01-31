محافظ القاهرة يكرم شخصيات عامة فى احتفالية عيد الشرطة (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددًا من الشخصيات العامة خلال الندوة التثقيفية التى عقدتها محافظة القاهرة فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة تحت عنوان "عيد الشرطة السبعين.. عطاء .. تضحية.. وفاء بالعهد".





وكرم محافظل القاهرة كلاً من: الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء فاروق المقرحى مساعد أول وزير الداخلية السابق وعضو مجلس الشيوخ، واللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات السابق، والإعلامى جمال الشاعر، والأنبا سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية المرقسية. كما كرم محافظ القاهرة اللواء عمرو البيلى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وتسلمها اللواء محمد عبدالله محمود، واللواء على حسنى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وتسلمها مقدم الدكتور أحمد عادل عبد الرحمن.

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