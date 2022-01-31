البيئة تجرى مراجعة بيئية لمحطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى بإجراء مراجعة بيئية لمحطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة التى تعمل بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات، حيث تم ربطها على شبكة توزيع الكهرباء. تبين للجنة المعاينة أن المحطة تعمل وفقا لتكنولوجيا صديقة للبيئة بالوحدات الغازية والبخارية ذات كفاءة إنتاجية، كما تبين أيضا من المعاينة ربط محطة الكهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. وتفقد أعضاء اللجنة مدى الإلتزام بالحدود القصوى للضوضاء داخل المحطة، إضافة إلى تفقد وجود نظم رقابة ذاتية لإعداد تقارير معايرة لقياس الانبعاثات ضمن برنامج الرصد الذاتى لمراقبة جودة الهواء المحيط من خلال المحطة. كما تبين لفريق التفتيش والالتزام حرص مسؤولى المحطة على ارتداء العاملين لمهمات الوقاية، والتدريب الكفء على عمليات التشغيل والصيانة.

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