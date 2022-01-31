دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي فى قراءة المرأة الحائض للقرآن

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز أي ترتدي "الجوانتي" أو القفازات وتقرأ المرأة الحائض الآيات القرآنية.

وأضاف عويضة قائلا "إذا كنتي معلمة أو طالبة علم وتري مراجعة القرآن الكريم حتى لا تخشي نسيانه فيجوز في هذه الحالة أن تقرأئيه ولا شيء في ذلك".

هل يجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل والمصحف؟

وأكد الفقهاء أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرانا، لأنها لا تسمى مصحفا، ويجوز قراءة القرآن للحائض من الموبيل المحمول لأن مس الموبايل لا يسمى مسا للمصحف.

واختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن للحائض من المصحف ورأى المالكية الجواز بشرط أن تكون القراءة بدون مس للمصحف ويرى البعض الفقهاء الحائض أن تقرأ القرآن في ثلاث حالات، أولها بقصد الذكر والدعاء، وثانيهما على سبيل التعليم، وثالثا أن خافت نسيان ما تحفظ من القرآن.

حكم قراءة المرأة الحائض القرآن

لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف، وبعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين "الجوانتى" وما شابه.

وأما بالنسبة لقراءة القران من الموبيل أو للاب فهو جائز شرعا لأنه ليس مصحفا، مؤكدا أنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف.