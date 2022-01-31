/676455/أول-رد-من-جامعة-القاهرة-على-الإخلاء-العاجل-للمدن-الجامعية

كشف المسئول الإعلامي عن المدن الجامعية بجامعة القاهرة عن حقيقة الإخلاء العاجل والنهائي للطلبة ساكنى المدن الجامعية لهذا العام وذلك بعد تدوال الخبر عبر منصات التواصل الإجتماعي، الأمر الذي دعى البعض يفسر أن السبب وراء ذلك هو أزمة طارئة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال محمد كامل فاضل المسئول الإعلامي عن المدن الجامعية بجامعة القاهرة أن الإخلاء هو إجراء روتيني متبع منذ سنوات في جامعة القاهرة مع إجازة الفصل الدراسي الأول.

الإخلاء العاجل للمدن الجامعية جامعة القاهرة

ووضح فاضل أن الإخلاء من المدن الجامعية في اجازة الفصل الدراسي الأول تعني إخلاء السكن من الأفراد والإغراض الشخصية قبل أن يعود الطالب من جديد لمحل سكنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ونفى مسئول الإعلام بالمدن الجامعية ماتردد عن إخلاء المدن الجامعية بسبب أمر طارئ أو أزمة حدثت، وإنما هو أمر متبع لإجراء بعض أعمال الصيانة إستغلالا لفترة أجازة الفصل الدراسي الأول.

أول رد من جامعة القاهرة على الإخلاء العاجل للمدن الجامعية

وجاء نص البيان الإعلامي عن المدن الجامعية : "الطلاب الاعزا، اخلاء الغرف من كل المحتويات هو شئ روتيني معمول به منذ بداية جائحة كورونا وذلك لتعقيمها بالكام.،بجانب انه سيتم تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق ".

وتابع : "والاخلاء معناه تخليها من اغراضك وتسليم المفتاح وليس اخلاء من مركز الكمبيوتر، ويمكنك الحضور اي وقت خلال هذا الاسبوع لتفريغ غرفتك،لا صحة لما يتردد غير ذلك".