صندوق دوت الخليج: 18ألف مواطن استفادوا من الخدمة الطبية لمبادرة «نور حياة»

/676457/صندوق-تحيا-مصر-18ألف-مواطن-استفادوا-من-الخدمة-الطبية-لمبادرة-نور-حياة

أكد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج، إن الصندوق نظم 23 قافلة للمبادرة الرئاسية نور حياة خلال الشهر يناير الجاري، وقدمت الخدمة الطبية لنحو 18 ألف مواطن من 73 قرية في 15 محافظة، هي السويس، وجنوب سيناء، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، حيث تواصل قوافل صندوق دوت الخليج تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصص العيون للمواطنين الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية مجانا.

دوت الخليج

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج ، أن قوافل المبادرة تنفذ كشف الرمد على المواطنين، على أن يتم تسليم العلاج للمرضى من خلال الصيدلية الملحقة بكل قافلة، فضلا عن إجراء قياس النظارة الطبية من خلال فني متخصص وذلك طبقا لتشخيص الأطباء، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة.

تقديم خدمة طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية

وقال عبد الفتاح، أن القوافل خلال الشهر الجاري قامت بصرف العلاج المجاني لنحو 6300 مريض، وسلمت 10800 نظارة طبية، كما أجرت 1308 عمليات مياه بيضاء، موضحاً أن الصندوق نفذ قوافل المبادرة هذا الشهر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية.

علاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق، أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو مسايرة الاتجاه العالمي نحو الكشف المبكر وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أن الدراسات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أكدت على أن 80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها والوقاية منها إذ تم تشخيصها وعلاجها مبكرا، وأن 1.4 مليار طفل حول العالم، يمكن أن يستفيدوا من تصحيح عيوب ومشكلات الإبصار .