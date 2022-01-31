/676462/تعليم-بورسعيد--هدوء-وانضباط-بلجان-إمتحانات-الشهادة-الإعدادية

تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، اليوم الاثنين، إمتحانى اللغة الأجنبية الأولى و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للفصل الأول من العام ‏الدراسى 2021 -2022 لطلاب الشهادة الإعدادية وذلك من خلال جولة على العديد من اللجان الإمتحانية،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .‏

بدأت الجولة التفقدية لوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بورسعيد بلجنة مدرسة على مبارك الإبتدائية حيث أكد وكيل الوزارة على أن 340 طالبا من مدرسة القناة الإعدادية للبنين قد أدوا الإمتحانات من خلال 19 لجنة ‏دون تسجيل حالات غياب.‏

تعليم بورسعيد : هدوء وانضباط بلجان إمتحانات الشهادة الإعدادية

و أضاف الدكتور أكرم حسن أن لجنة مدرسة القناة الإبتدائية تؤدى من خلالها 232 طالبا وطالبة الإمتحانات من مدارس الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة و سانت مارى ‏الخاصة واليونانية الحديثة الخاصة موزعين على 15 لجنة دون رصد مشكلات من صعوبة الإمتحانات أو تأخر توزيع ورقة الأسئلة.‏

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إلى أن لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية للبنات إتسمت بالهدوء والإنضباط حيث أدت 304 طالبة الإمتحانات من خلال 17 لجنة مع تطبيق ‏الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد متمنيا النجاح والتفوق لجميع الطلاب.‏

ومن جانبهم أوضح عدد من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية أنه امتحان اللغة الاجنبية الاولي - الانجليزية- كان يمتاز بالسهولة وجاءت جميع الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي والمنهج الدراسي المحدد عكس ما كان عليه إمتحان الدراسات الاجتماعية امس حيث كان هناك صعوبة في بعض اسئلة مادة التاريخ .

وفي سياق اخر كان قدإستقبل الدكتور أكرم وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع بورسعيد المكون من الدكتور محمد ‏الرشيدى رئيس قسم شئون الطلاب و الدكتور سامية شاكر رئيس قسم التسويق و محمد خطاب مسئول قسم التسويق وذلك بمكتبه بديوان المديرية بحضور أحمد ‏والى وكيل المديرية و الحسينى أبو الإسعاد مدير إدارة التوجيه الفنى، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين فى شتى المناحى إستكمالا للمسيرة الممتدة خلال سنوات سابقة لتحقيق الحراك فى مجال ‏الأنشطة التربوية الرياضية و الإعداد لبرامج تنمية مستدامة للمعلمين وطلاب تعليم بورسعيد.‏

و اشار الدكتور أكرم الي ان هناك تدريبات ومنحات مجانية تنتظر طلاب التعليم الفنى بالمحافظة للتأهيل والتمكين فى مجالات الهيدروليك والصيانة الكهربية و الصيانة ‏الألكترونية و اللحام والتبريد والتكييف بهدف توسيع مداركهم الفنية وتغيير المعتقدات والثقافات الموروثة فى المجتمع عن خريجى التعليم الفنى.‏

وقال وكيل الوزارة أنه جار الإعداد لبرامج تنمية مهنية مستدامة للمعلمين بعيدا عن التدريبات النمطية للإرتقاء بالأداء الوظيفى وتطوير الإدارة المدرسية التقليدية ‏للإدارة الحديثة المبنية على أسس وقواعد علمية ونشر ثقافة الجودة لمواكبة حصول محافظة بورسعيد على شهادة الجودة ‏ISO 9001‎‏.‏