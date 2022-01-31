/676456/بالصور-الزى-الرسمى-للأهلى-قبل-السفر-للإمارات-والمشاركة-بكأس-العالم-للأندية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

إصابات الأهلي قبل كأس العالم للأندية

إصيب حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي مع منتخب مصر أثناء المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية في العضلة الخلفية، بينما مدافع المارد الأحمر المغربي بدر بانون مضاعفات فيروس كورونا، فيما حمدي فتحي اصابة في العضلة الخلفية، وبيرسي تاو اصابة في العضلة الامامية ومحمود محمود وحسام حسن اصابة عضلية، بينما عمار حمدي كدمة في الركبة و صلاح محسن اجري عملية في مشط القدم، وأكرم توفيق إصيب بقطع في الراباط الصليبي.

مشاركات النادي الأهلي فى كأس العالم

وشارك النادي الأهلي في 6 نسخ من قبل، حيث تعد ذلك المرة السابعة الذي يشارك فيها، وقدم الأهلي بطولات قوية في كأس العالم عبر تاريخة أخرها العام الماضي عندما حصد المركز الثالث بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ، وفوزه في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

لتعد ذلك المرة الثانية التي يحصد فيها المارد الأحمر المركز الثالث بعدما حثث تلك المركز عام 2006، بعد فوزه على كلوب أمريكا الميكسيكي.

ويشارك في البطولة المقبلة الهلال السعودي ليكون هناك أكثر من فريق عربي، ولكن من الصعب أن يتقابل الفريقيان حيث سيلتقي الهلال إذا تأهل للدور نصف النهائي بتشيلسي، أي إذا لعب الفريقان معاً سيكون في الدور النهائي.

ولكن لا يوجد مستحيل في الكرة فإذا تقابل الأهلي والهلال، ستعد تلك المرة الثالثة للنادي الأهلي أن يقابل فريق عربي في كأس العالم ، فقابل المارد الأحمر إتحاد جدة السعودي عام 2005، وتفوق حينها الأتحاد بهدف نظيف للنجم السعودي محمد نور.

وفي العام الماضي تقابل المارد الأحمر مع الدحيل القطري وتفوق عليه بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، وقدم خلالها النادي الأهلي لقاء كبير واستطاع أن يحسم المباراة لصالحة رغم أن البطولة كانت تقام في قطر بملعب الدحيل، وحدثت أيضاً عدة مواجهات يأتي التفوق فيها كمجمل لعرب أسيا على أفريقيا.