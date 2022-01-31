/676458/تحرش-و-وفاة--الأزمات-تلاحق-نجوم-الفن-والإعلام

حاصرت أزمات المرض والوفاة نجوم الفن والإعلام خلال الأيام الماضية، حيث أعلن عدد منهم عن إصابته بفيروس كورونا، كما فجع الموت عدد آخر، ومنهم من تعرض لهجوم وانتقادات لازعة من قبل الجمهور.

ويرصد لكم دوت الخليج في هذا الصدد أبرز تلك الأزمات وكيف واجهها نجوم الفن.

إصابة منة شلبي بفيروس كورونا

ضرب فيروس كورونا المستجد الفنانة المصرية منى شلبي، وذلك قبل أيام من استعدادها لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»، ليكون بذلك ضمن قائمة المسلسلات المهدد بالخروج عن السباق الرمضاني 2022.

وفاة ولاء فريد

رحلت عن عالمنا الفنانة ولاء فريد الخميس الماضي، حيث أعلن الخبر الفنان طه خليفة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، حيث كتب طه خليفة: “مع السلامه يا مدام ولاء ، حتوحشينا جدا ، اتشرفت بالعمل معاكي اخر اعمالك ، و استمتعت بكواليسك و حواديتك و رغينا ، ارجو الدعاء للاستاذه ولاء فريد و قراء الفاتحة”.

انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين

فوجئ الجمهور التركي والعربي والمحب للثنائي هاندا ارتشيل وكرم بورسين النجمين التركين بخبر انفصالهما بشكل نهائي بعد قصة حب دامت لعدة أشهر خاصًة بعد تقديمهما أجزاء مسلسل انت أطرق بابي.

وبهذا العنوان "انتهى الحب الكبير" بهذه الكلمات أعلنت صحيفة بوستا التركية خبر انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين، ووصفت الصحيفة خبر انفصالهما بالخبر الحزين على الجمهور.

وفاة نجل شريفة ماهر

أعلن حليم ابن الفنانة شريفة ماهر، صباح اليوم الجمعة، عن وفاة ألاخ الاكبر له “مجدي”.

وكتب حليم عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الي رحمه الله اخويا مجدي ارجو الدعاء بالرحمه والمغفره”.

وفاة والد حمزة نمرة وإصابته بكورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب حمزة نمرة، إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمنعه من حضور جنازة وعزاء والده، نتيجة ظروف الحجر الصحي.

حيث نشرت الصفحة الرسمية على موقع التواصل فيسبوك للفنان حمزة نمرة منشور تنعي فيه والد حمزة نمرة وتشير إلى أن حمزة لن يتمكن من حضور عزاء والده وكان محتوى المنشور:”بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم. إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والد الفنان حمزة نمرة، والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة وأن يجمعنا الله به في الفردوس الأعلى، بكل أسف يتعذّر تواجد الفنان حمزة في القاهرة لظروف الحجر الصحي نتيجة للإصابة بڤيروس كورونا نسألكم الدعاء له ولأسرته وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان”.

هجوم على منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

وقعت الفنانة منى زكي في الأيام الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

إصابة الراقصة دينا بكورونا

أُصيبت الفنانة والراقصة الشرقية دينا بفيروس كورونا المستجد (Covid -19)، حيث خضعت لمسحة طبية وثبُت إيجابية نتيجتها، وتعد هذة المرة الثانية التي تصاب فيها بالفيروس.

أعلنت دينا إصابتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فكتبت: "أنا إيجابي كورونا للمرة التانية.. دعواتكم".

رحيل طارق شرارة

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي، الموسيقار الكبير طارق شرارة، عن عمر يناهز 72 عام بعد صراع مع فيروس كورونا.

كورونا تطيح بميرهان حسين

أُصيبت الفنانة المصرية ميرهان حسين بفيروس كورونا المستجد (Covid- 19)، وذلك بعد خضوعها لمسحة طبية ثبُتت إيجابية نتيجتها.

شاركت حسين جمهورها صورة لها من داخل العزل المنزلي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهر عليها علامات الإعياء.

وعلقت قائلة: "كورونا.. الحمدلله على كل شئ، اللي اتعامل معايا مؤخرًا يكشف.. ربنا يحفظكم جميعًا، دعواتكم"

دعاء عامر تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

أعلنت الإعلامية دعاء عامر إصابتها بفيروس أوميكرون، وهو المتحور الجديد الناتج عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لتدخل بذلك ضمن قائمة النجوم المهددين بالفيروس.

وكتبت دعاء عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ادعولي بالشفاء.. عندي دور أوميكرون.. الحمد الله».

وأضافت في منشور أخر: «يا رب إشف صدورنا برحمتك ولا تدع ضيقًا يقلقنا ولا همًا يرهقنا».

كارولين عزمي تتعرض للتحرش اللفظي

كشفت الفنانة الشابة كارولين عزمي، عن تعرضها للتحرش اللفظي، من قبل أحد الأشخاص أثناء انتقالها بسيارتها في إحدى الطرق، مشيرا إلى أنه أهانها بألفاظ بذيئة بعد أن اكتشف تصويرها له.

الموت يفجع حسام حبيب

حرص المطرب حسام حبيب على نعي جدته التي رحلت عن عالمنا الجمعة الماضية، وذلك بكلمات مؤثرة عبرت عن مدى حزنه.

نشر حبيب صورة تجمعه بجدته في الطفولة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلق قائلًا: "سنتقابل مرة أخرى يا جدتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تعرض ليلى طاهر لوعكة صحية

تعرضت الفنانة المعتزلة ليلى طاهر، لكسر فى قدمها بعد تزحلقها بحمام منزلها وتم نقلها على الفور لأحد مستشفيات المهندسين، وتم حجزها لإجراء عملية صباح غدٍ الاثنين وتركيب جبيرة جبس بقدمها.

ميار الببلاوي تخضع لعملية جراحية

خضعت الإعلامية المصرية ميار الببلاوي لعملية جراحية جديدة، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها ميار عملية جراحية إذ خضعت من قبل لإجراء تدخل جراحي في الولايات المتحدة الأمريكية، في 4 نوفمبر 2020.

وكشف مصدر مقرب من الإعلامية لموقع «دوت الخليج» أن تلك العملية هي عملية استئصال للرحم وأن ميار الببلاوي غادرت المشفى، وتخضع حاليًا للرعاية بمنزلها مشيرًا: "لسه تعبانة".

أحمد حداد بطل فيلم أوقات فراغ يتعرض لحادث خطير

تعرض لحادث خطير، وقال:”أنا خبطتني عربية .. وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال ... الحمدلله قدر ولطف .. أنا خيط راسي دلوقتي بس ألم رهيب .... بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات ف الفترة القريبة .. مش عارف حقدر اقف على رجلي يوم الحفلة ولا لا، خللوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع، أنا حتحسن انشالله .. دعواتكم”.

وفاة المخرج نبيل الجوهري

أعلنت نقابة السينمائيين ،اليوم الإثنين، وفاة المخرج المصري نبيل الجوهري، دون الكشف عن أسباب الوفاة، وتم تشيع جنازة الراحل بعد صلاة ظهر من مسجد السيدة نفيسة.

إصابة أحمد السعدني بكورونا

أعلن الفنان أحمد السعدني أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأنها المرة الأولى له منذ بداية الجائحة عام 2020، وتمنى له الجمهور الشفاء والصحة.

محمد جمعة يفقد والدته

رحلت عن عالمنا صباح ،اليوم الإثنين، والدة الفنان المصري محمد جمعة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الوفاة.

الموت يفجع سامح حسين

الموت يفجع الفنان سامح حسين من جديد بعد فقدانه أحد أقاربه الأيام الماضية، حيث أعلن الفنان سامح حسين وفاة خاله الأستاذ إبراهيم شحاته، أمس الأحد الموافق 30 يناير، دون الكشف أسباب الوفاة أو موعد صلاة الجنازة أو عن أي تفاصيل أخرى.

وكتب سامح حسين، منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.. توفي إلى رحمة الله تعالى أمس خالي وأبويا وأخويا وصديقي وحبيبي الأستاذ إبراهيم شحاتة.. اللَّهُم ارحمه وأغفر له وادخله برحمتك الجنة بغير حساب وصبرنا يارب.. ولا أراكم الله مكروها”.

وكتب سامح حسين، منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.. توفي إلى رحمة الله تعالى أمس خالي وأبويا وأخويا وصديقي وحبيبي الأستاذ إبراهيم شحاتة.. اللَّهُم ارحمه وأغفر له وادخله برحمتك الجنة بغير حساب وصبرنا يارب.. ولا أراكم الله مكروها”.