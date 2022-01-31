/676464/دنيا-سمير-غانم-توجه-رسالة-للجمهور-بعد-دعمها-بحبكم-ياللي-مدلعيني

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة صور لها، وقام بعمل هذه الصورة المجمعة الصفحة الرسمية لجمهورها، ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لجمهورها.

دوت الخليج

دنيا سمير غانم: بحبكم يا جمهوري الحبيب

قامت الفنانة دنيا سمير غانم بنشر صورة مجمعة قامت الصفحة الرسمية لجمهورها بعملها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وعلقت:”بحبكم يا جمهوري الحبيب اللي بيدلعني دايماً”.

دنيا سمير غانم بعد وضع قصيدة بلادي اسلمي ضمن مقرر دراسي

اتي ذلك بعدما وضع القصيدة ضمن منهج اللغة العربية المقرر على الصف الرابع الابتدائي، فكتبت سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «بلادي أسلمي نصّ بيتدرس في رابعة ابتدائي، والحمد لله فخورة جدًا إني شاركت في العمل المؤثر ده، اللي كان الهدف منه كله، خير وحب، وببارك كل صناع العمل، وببارك من قلبي لكل صناع الأغنية».

دنيا سمير غانم تغني لأول مرة بعد وفاة والديها

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم، وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.

إنطلاق مبادرة قادرون بإختلاف بتغطية من إيمان الحصري

هذا وأُقيمت صباح اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بذوي القدرات الخاصة وإنجازاتهم، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

و قدمت الإعلامية المصرية إيمان الحصري احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة ومشاركتها في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش.

وقدم الفنان المصري مصطفى شعبان فقرة إنجازات سفراء الحلم، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، كما شارك فيها الإعلامي المتميز شريف مدكور.