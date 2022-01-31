البرلمان العراقي يُعلن المرشحين على منصب رئاسة الجمهورية 

/676465/البرلمان-العراقي-يعلن-المرشحين-على-منصب-رئاسة-الجمهورية

دوت الخليج

وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب، في البيان الصحفي الصادر عنها اليوم الاثنين، أنه "استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لسنة 2012، ترشح 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية

أسماء المرشحين

قائمة المرشحين جاءت كالتالي: 1- خالد صديق عزيز محمد 2- فيصل محسن عبود الكلابي 3- شهاب احمد عبدالله النعيمي 4- حسين احمد هاشم الصافي 5- احمد موح عمران الربيعي 6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي 7- صباح صالح سعيد 8- كاظم خضير عباس داوغنه 9- رزكار محمد امين حمه سعيد 10- كلاويز علي امين بيره 11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن 12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف 13- حمزة بريسم ثجيل المعموري 14- هشيار محمود محمد مصطفى زيباري 15- حسين محسن علوان الحسني 16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد 17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي 18-برهم احمد الحاج صالح احمد 19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان 20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي 21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس 22- جبار حسن جاسم 23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي 24- رعد خضير دفاك صايل 25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني.

فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

كان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، منذ ال9 من شهر يناير الجاري، وقال الحلبوسي في كلمة له إن فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوما، وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين". وأضاف رئيس مجلس النواب أن "انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب خطوة أولى في مسار التشريع النيابي والعراقيون ينتظرون منا الكثير. نحتاج لتصحيح المسار لاستعادة ثقة الشارع". وكان قد انتخب مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، الحلبوسي رئيسا وحاكم الزاملي نائبا أول وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا، وحصل الحلبوسي، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على 200 صوت، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة. وأصبح الحلبوسي أول رئيس برلمان في العراق يحافظ على موقعه لدورتين متتاليتين، منذ الانتخابات التي جرت عام 2005.