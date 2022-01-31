/676468/قائمة-تشكيل-مصر-المتوقع-ضد-الكاميرون-فى-نصف-نهائى-كأس-أمم-إفريقيا-٢٠٢٢

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة الكاميروني، الخميس المقبل في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، على الملعب الأولمبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل المنتخب الوطني لقاء الكاميرون بكل قوة، في محاولة تحقيق الفوز وتخطي منتخب الكاميرون أصاحاب الأرض والضيافة في البطولة، للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2022.

كأس أمم إفريقيا 2022

ويبحث المنتخب الوطني، على بطولة كأس أمم إفريقيا الثامنة في تاريخه، بعد غياباها منذ عام 2010، ليواصل صدارته وسط منتخبات القارة السمراء، في رصيد التتويج بالبطولة، والتي يأمل فيها منتخب الكاميرون بالتتويج بالكأس السادس والإقتراب من رصيد مصر فيها.

يمتلك منتخب مصر العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم حول العالم، وأبرزها محمد صلاح مهاجم ليفربول، وعمرو السولية ومحمد الشناوي، لاعبي النادي الأهلي، بطل القارة الإفريقية في العامين السابقين على التوالي، بجانب محترفي مصر بالدوري التركي وعلى رأسهم مصطفى محمد، ولاعبي الزمالك أبطال الدوري العام، وأصحاب الطموح العالية والروحة القتالية نادي فيوتشر صاحب أول ضربة في الدوري المصري الممتاز.

كارلوس كيروش وكأس أمم إفريقيا 2022

يمتلك البرتغالي كارلوس كيروش العديد من المفاتيح في تشكيل منتخب مصر، أمام الكاميرون بربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، في مختلف المراكز، ولكن على مستوى حراسة المرمى، يغيب الثنائي محمد الشناوي، وأبوجبل، ولكن يحضر بقوة محمد صبحي ومحمود جاد.

يتوقع من البرتغالي كارلوس كيروش دخول مباراة مصر والكاميرون، بتشكيل الفراعنة محنك وقوي، لمحاولة عبور أصحاب الأرض والوصول للنهائي، والإعتماد على صبحي في حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم والونش في خط الدفاع.

تشكيل مصر المتوقع أمام الكاميرون:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – محمود حمدي الونش – عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد النني.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.

تقابل المنتخبين في عام 2017 في نهائي كأس أمم إفريقيا، وتغلب فيها الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليفشل الفراعنة في تحقيق البطولة الثامنة، في العاصمة الغابونية.

يمتلك محمد النني البثمة الأخيرة في شباك الكاميرون، في المواجهة الأخيرة التي جمعت بينهما في نهائي كأس أمم إفريقيا 2017، والذي يستعد بقوة في لقاء الخميس ليعيد بصمته مرة أخرى ويساعد منتخب بلاده في تحقيق الفوز.