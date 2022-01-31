/676469/لبنان-تكشف-تفاضيل-القبض-على-17-شبكة-تجسس-إسرائيلية-محلية-بأراضيها

تمكنت وزارة الداخلية اللبنانية من القبض على 17 شبكة تجسس، قاموا بأعمال استخباراتية لمصلحة إسرائيل، ليؤكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن هذه الشبكات لها أدوار محلية وإقليمية، وذلك حسب موقع "News MTV Lebanon" .

دوت الخليج

موقع "News MTV Lebanon" اكد في تغريدة على له تويتر ، أن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء: وزير الداخليّة بسام مولوي أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبيّن أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليمي.

كان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أعلن عن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية لها أدوار إقليمية ومحلية، وقدم مولوي تقرير معلوماتي بذلك لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الذي رأس جلسة لمجلس الوزراء اللبنانية في السراي الحكومي، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وسيستكمل البحث في جلستين متتاليتين تعقدان يوم الأربعاء المقبل.

دور الشبكات محلي وإقليمي

وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي كان قد أدلى بالتقارير، بعد انتهاء الجلسة، وقال أن "وزير الداخلية بسام مولوي أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبين أن دور هذه الشبكات محلي وإقليمي.

كشف وزارة الداخلية اللبنانية لشبكات التجسس الإسرائيلية على أراضيها، يعد تطور امني بارز، حيث أعلن وزير الداخليّة بسام مولوي، اليوم الاثنين، عن ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبيّن أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليمي.

17 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان

وقال مولوي في تقريره أن فرع المعلومات بالوزارة كشف عن 17 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان، وبحسب تقرير وزارة الداخلية اللبنانية فإن عدد الجواسيس الذين تم توقيفهم بلغ ٢٠ جاسوس موزعين على مدن بنت جبيل، صور، صيدا، بيروت، كسروان وطرابلس ، بالاضافة الى حوالي الـ ١٠ مشتبه بهم. وأوضح التقرير أن أحد الجواسيس مقرب من أحمد الأسير، وآخر في التعبئة العامة في حزب الله، وآخر مسؤول حملة انتخابية لمرشح نيابي راسب في صيدا، بالاضافة الى أحد الوجوه البارزة في الثورة وشخص من فرع المعلومات ايضا.

قوى الأمن الداخلي اللبناني

وسائل الإعلام اللبنانية كانت قد كشفت، في وقت سابق عن تمكن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، من تفكيك أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولًا إلى سورية، واصفة اياها بانها اكبر شبكة تجسس في لبنان.