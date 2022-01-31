تقديم الخدمات الطبية لـ 542 ألف سيدة بالمنيا ضمن 100 مليون صحة

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.





قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالى عدد الحالات التى تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 542 ألف و132 سيدة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل ( أمراض السمنة - ارتفاع ضغط الدم - أمراض السكر بالدم) من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم، وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام "سرطان الثدى"، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى (مستشفى المنيا العام - مغاغة المركزى - مستشفى ملوى )،حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعة والتحاليل المتقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.

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