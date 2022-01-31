عاجل.. السيسى يتابع المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار خطط الوزارة للمشاركة فى جهود الدولة لبناء الإنسان المصرى، والمساهمة فى خطة الحكومة للتحول الرقمى، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية فى مصر".

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستمرار فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، فضلاً عن دوره الهام فى توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بتعزيز الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

وذكر المتحدث الرسمى أن الدكتور عمرو طلعت عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصرى، والتى شملت سير العملية الدراسية فى "جامعة مصر المعلوماتية" والمنح التى يتم تقديمها فى هذا الإطار لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بها، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى إطار جهود الحكومة للتحول الرقمى، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" التى تهدف لدعم الأداء الحكومى من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذى للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بجهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعى إنتاج كلٍ من الحاسبات اللوحية وكابلات الألياف الضوئية، وذلك فى ظل مساعى النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر من خلال تعميق التصنيع المحلى، فضلاً عن جهود تطوير بنية الإنترنت، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقارى.