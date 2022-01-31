عاجل.. اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى «مرجان-17»

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان - 17"، والذى استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.





تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ إستطلاع تكتيكى ضد الأهداف البحرية، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية. كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال اقتحام المبانى، والتى أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية. حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية .

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