محافظ المنيا: إزالة 884 حالة تعد على أملاك الدولة بالموجة 19

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يأتى ذلك خلال الفترة من 19-30 يناير الجارى، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقاً بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.
وأضاف المحافظ ان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يتابع باستمرار تنفيذ الجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.
وناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم الشروع فى البناء المخالف، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أى تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمبانى المخالفة.
والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022.
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