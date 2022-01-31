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ويتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتى تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين، فضلاً عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوى، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية، وصولاً لأعلى معدلات الاستعداد القتالى.
ويهدف التدريب "آمون – 22"، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، وتعظيم الخبرات المتبادلة، بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكلا البلدين وجاهزيتها، لتنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى «آمون – 22» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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