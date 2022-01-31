مايا مرسى تشكر الرئيس السيسى: لن يضيع حق المرأة فى هذا العصر

جدة - نرمين السيد - قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع أعضائه وعضواته، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجيه بسرعة الانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائى الحالى، حيث أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3،5% من إجمالى القضايا المتداولة فى الأول من يناير 2021.





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